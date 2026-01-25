  1. В Україні

Кабмін запроваджує надбавки по 20 тисяч гривень для працівників енергетики та критичної інфраструктури

21:27, 25 січня 2026
Доплати отримають працівники, які залучені до відновлення електро- і теплопостачання в небезпечних умовах.
Останній тиждень став одним із найскладніших для української енергосистеми з часів масових блекаутів 2022 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Так, після двох комбінованих атак на енергетичну інфраструктуру та на тлі сильних морозів уряд зосередився на терміновому відновленні електропостачання і підтримці працівників, які працюють у небезпечних умовах. Для енергетиків, тепловиків, комунальників і залізничників запроваджують щомісячну надбавку у розмірі 20 тисяч гривень.

За оцінкою Свириденко, цей тиждень став одним із найважчих для української енергетики з початку повномасштабної війни. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, за умов сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.

Після першої атаки без електропостачання одночасно залишалися до 85% споживачів. Наприкінці тижня енергетикам вдалося заживити близько 60% абонентів, відновлювальні роботи тривають.

До ліквідації наслідків атак залучено понад 180 бригад енергетиків, комунальників і працівників залізниці, які працюють цілодобово. Окремі роботи виконувалися в особливо складних умовах: водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді для ремонту труб на одній із теплоелектроцентралей.

Паралельно уряд максимально наростив імпорт електроенергії та створив умови для швидкого підключення об’єктів розподіленої генерації. Також у терміновому порядку опрацьовуються звернення бізнесу щодо підключення когенераційних установок через платформу «Пульс».

З огляду на ризики та складні умови праці уряд ухвалив рішення про запровадження надбавки у розмірі 20 000 гривень для працівників критичної інфраструктури. Доплату отримуватимуть:

  • енергетики;
  • працівники теплового господарства;
  • комунальники;
  • залізничники, залучені до відновлювальних робіт у небезпечних умовах.

Кабінет Міністрів України енергетика

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

