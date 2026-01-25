Кабмін запроваджує надбавки по 20 тисяч гривень для працівників енергетики та критичної інфраструктури

Доплати отримають працівники, які залучені до відновлення електро- і теплопостачання в небезпечних умовах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Останній тиждень став одним із найскладніших для української енергосистеми з часів масових блекаутів 2022 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Так, після двох комбінованих атак на енергетичну інфраструктуру та на тлі сильних морозів уряд зосередився на терміновому відновленні електропостачання і підтримці працівників, які працюють у небезпечних умовах. Для енергетиків, тепловиків, комунальників і залізничників запроваджують щомісячну надбавку у розмірі 20 тисяч гривень.

За оцінкою Свириденко, цей тиждень став одним із найважчих для української енергетики з початку повномасштабної війни. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, за умов сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.

Після першої атаки без електропостачання одночасно залишалися до 85% споживачів. Наприкінці тижня енергетикам вдалося заживити близько 60% абонентів, відновлювальні роботи тривають.

До ліквідації наслідків атак залучено понад 180 бригад енергетиків, комунальників і працівників залізниці, які працюють цілодобово. Окремі роботи виконувалися в особливо складних умовах: водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді для ремонту труб на одній із теплоелектроцентралей.

Паралельно уряд максимально наростив імпорт електроенергії та створив умови для швидкого підключення об’єктів розподіленої генерації. Також у терміновому порядку опрацьовуються звернення бізнесу щодо підключення когенераційних установок через платформу «Пульс».

З огляду на ризики та складні умови праці уряд ухвалив рішення про запровадження надбавки у розмірі 20 000 гривень для працівників критичної інфраструктури. Доплату отримуватимуть:

енергетики;

працівники теплового господарства;

комунальники;

залізничники, залучені до відновлювальних робіт у небезпечних умовах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.