  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чи зарахують декрет і догляд за дитиною до страхового стажу: роз’яснення для майбутніх пенсіонерок

15:15, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пояснюємо, що буде з роками декрету та відпустки по догляду за дитиною і на що варто звернути увагу перед виходом на пенсію.
Чи зарахують декрет і догляд за дитиною до страхового стажу: роз’яснення для майбутніх пенсіонерок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінки, які виходять на пенсію, часто хвилюються: чи не «випадуть» із страхового стажу роки, проведені в декреті або у відпустці по догляду за дитиною. Це питання особливо актуальне зараз, коли вимоги до стажу для призначення пенсії щороку зростають.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області пояснили, за яких умов такі періоди зараховуються до страхового стажу.

Декретна відпустка: стаж зараховується повністю

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами стандартно триває 126 календарних днів — 70 днів до пологів і 56 після. У разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей її можуть подовжити до 140 або навіть 180 днів.

У цей період жінка отримує допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати. Оскільки з цих виплат сплачуються страхові внески, весь час декретної відпустки повністю входить до страхового стажу.

Догляд за дитиною до трьох років: є нюанси

Після завершення декрету жінка має право оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Але зарахування цього періоду до страхового стажу залежить від року та статусу жінки.

Періоди до 2004 року

Час догляду за дитиною до трьох років, який припав на період до 2004 року, зараховується до стажу на підставі свідоцтва про народження дитини. Це передбачено Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Якщо жінка офіційно працювала

У такому разі окремо підтверджувати догляд за дитиною не потрібно: страховий стаж підтверджується трудовою книжкою та даними про сплату страхових внесків.

Періоди після 2004 року

До страхового стажу зараховуються лише ті місяці, коли жінка або працювала і за неї сплачували страхові внески, або офіційно отримувала допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Уся ця інформація відображається в реєстрі застрахованих осіб.

Що важливо врахувати майбутнім пенсіонеркам

Фахівці радять заздалегідь перевіряти дані про свій страховий стаж, особливо якщо в трудовій біографії були тривалі періоди догляду за дітьми. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів під час оформлення пенсії та за потреби вчасно подати підтвердні документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні декрет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

«Конкурсні комісії – це не декорація», – адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук

Олексій Шевчук пояснив, чому конкурси на керівні та адміністративні посади, зокрема в САП, стали індикатором зрілості громадянського суспільства та професійних спільнот.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]