  1. В Украине
  2. / Общество

Засчитают ли декрет и уход за ребенком в страховой стаж: разъяснение для будущих пенсионерок

15:15, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поясняем, что будет с годами декрета и отпуска по уходу за ребенком и на что стоит обратить внимание перед выходом на пенсию.
Засчитают ли декрет и уход за ребенком в страховой стаж: разъяснение для будущих пенсионерок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщины, которые выходят на пенсию, часто волнуются: не «выпадут» ли из страхового стажа годы, проведенные в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда требования к стажу для назначения пенсии ежегодно растут.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области пояснили, при каких условиях такие периоды засчитываются в страховой стаж.

Декретный отпуск: стаж засчитывается полностью

Отпуск в связи с беременностью и родами стандартно длится 126 календарных дней — 70 дней до родов и 56 после. В случае осложненных родов или рождения двух и более детей его могут продлить до 140 или даже 180 дней.

В этот период женщина получает помощь в размере 100% средней заработной платы. Поскольку с этих выплат уплачиваются страховые взносы, все время декретного отпуска полностью входит в страховой стаж.

Уход за ребенком до трех лет: есть нюансы

После завершения декрета женщина имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Но зачисление этого периода в страховой стаж зависит от года и статуса женщины.

Периоды до 2004 года

Время ухода за ребенком до трех лет, которое пришлось на период до 2004 года, засчитывается в стаж на основании свидетельства о рождении ребенка. Это предусмотрено Законом Украины «О пенсионном обеспечении».

Если женщина официально работала

В таком случае отдельно подтверждать уход за ребенком не нужно: страховой стаж подтверждается трудовой книжкой и данными об уплате страховых взносов.

Периоды после 2004 года

В страховой стаж засчитываются только те месяцы, когда женщина либо работала и за нее уплачивались страховые взносы, либо официально получала помощь по уходу за ребенком до трех лет. Вся эта информация отображается в реестре застрахованных лиц.

Что важно учесть будущим пенсионеркам

Специалисты советуют заранее проверять данные о своем страховом стаже, особенно если в трудовой биографии были длительные периоды ухода за детьми. Это поможет избежать неприятных сюрпризов при оформлении пенсии и при необходимости вовремя подать подтверждающие документы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине декрет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]