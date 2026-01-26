Засчитают ли декрет и уход за ребенком в страховой стаж: разъяснение для будущих пенсионерок

Поясняем, что будет с годами декрета и отпуска по уходу за ребенком и на что стоит обратить внимание перед выходом на пенсию.

Женщины, которые выходят на пенсию, часто волнуются: не «выпадут» ли из страхового стажа годы, проведенные в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда требования к стажу для назначения пенсии ежегодно растут.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области пояснили, при каких условиях такие периоды засчитываются в страховой стаж.

Декретный отпуск: стаж засчитывается полностью

Отпуск в связи с беременностью и родами стандартно длится 126 календарных дней — 70 дней до родов и 56 после. В случае осложненных родов или рождения двух и более детей его могут продлить до 140 или даже 180 дней.

В этот период женщина получает помощь в размере 100% средней заработной платы. Поскольку с этих выплат уплачиваются страховые взносы, все время декретного отпуска полностью входит в страховой стаж.

Уход за ребенком до трех лет: есть нюансы

После завершения декрета женщина имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Но зачисление этого периода в страховой стаж зависит от года и статуса женщины.

Периоды до 2004 года

Время ухода за ребенком до трех лет, которое пришлось на период до 2004 года, засчитывается в стаж на основании свидетельства о рождении ребенка. Это предусмотрено Законом Украины «О пенсионном обеспечении».

Если женщина официально работала

В таком случае отдельно подтверждать уход за ребенком не нужно: страховой стаж подтверждается трудовой книжкой и данными об уплате страховых взносов.

Периоды после 2004 года

В страховой стаж засчитываются только те месяцы, когда женщина либо работала и за нее уплачивались страховые взносы, либо официально получала помощь по уходу за ребенком до трех лет. Вся эта информация отображается в реестре застрахованных лиц.

Что важно учесть будущим пенсионеркам

Специалисты советуют заранее проверять данные о своем страховом стаже, особенно если в трудовой биографии были длительные периоды ухода за детьми. Это поможет избежать неприятных сюрпризов при оформлении пенсии и при необходимости вовремя подать подтверждающие документы.

