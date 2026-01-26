У Києві понад 1200 будинків залишаються без тепла, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селектор, під час якого обговорили ситуацію в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики.

За його словами, найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву.

«Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше», - сказав він.

За його словами, ідеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікуються сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації.

«Доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Доручив Премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.