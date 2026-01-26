  1. В Украине

В Киеве более 1200 домов остаются без тепла, — Зеленский

15:47, 26 января 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — необходимо действовать быстрее.
В понедельник, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный селектор, в ходе которого обсудили ситуацию в регионах, где она является наиболее сложной с точки зрения энергетики.

По его словам, наибольшее внимание и время в обсуждении было уделено Киеву.

«Чрезвычайно сложные обстоятельства: более чем 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и правительственными чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — нужно действовать быстрее», — сказал он.

По его словам, речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и уже сегодня вечером ожидаются доклады относительно сроков возможной реализации.

«Поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве к реальной работе ради людей. Министр внутренних дел Украины доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

Поручил Премьер-министру Украины совместно с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева срочно закупить все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электроэнергии и теплоснабжения. Министр энергетики Украины находится на постоянной связи с партнерами и совместно с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получения в ближайшие дни и недели», — добавил он.

Киев Владимир Зеленский отопление

Лента новостей

