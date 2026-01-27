У Кременці водійка збила 17-річного пішохода та поїхала з місця ДТП

Хлопець з тілесними ушкодженнями самостійно звернувся до лікарні.

У Кременці правоохоронці встановили особу водійки, причетної до наїзду на неповнолітнього пішохода, після чого вона залишила місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили в поліції.

ДТП сталася 26 січня близько 17:45. На нерегульованому пішохідному переході невідомий автомобіль збив 17-річного місцевого жителя.

Близько 20:00 того ж дня хлопець із тілесними ушкодженнями звернувся до лікарні. Про потерпілого на спецлінію поліції повідомила медична сестра закладу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У ході перевірки та аналізу записів із камер відеоспостереження поліцейські встановили автомобіль і водійку. Нею виявилася 20-річна кермувальниця автомобіля Skoda Fabia.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

