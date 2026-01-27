В Кременце водитель сбила 17-летнего пешехода и уехала с места ДТП
В Кременце правоохранители установили личность водительницы, причастной к наезду на несовершеннолетнего пешехода, после чего она покинула место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в полиции.
ДТП произошло 26 января около 17:45. На нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный автомобиль сбил 17-летнего местного жителя.
Около 20:00 того же дня парень с телесными повреждениями обратился в больницу. О пострадавшем на спецлинию полиции сообщила медицинская сестра учреждения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки и анализа записей с камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль и водительницу. Ею оказалась 20-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.