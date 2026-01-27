В Кременце водитель сбила 17-летнего пешехода и уехала с места ДТП

Парень с телесными повреждениями самостоятельно обратился в больницу.

В Кременце правоохранители установили личность водительницы, причастной к наезду на несовершеннолетнего пешехода, после чего она покинула место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в полиции.

ДТП произошло 26 января около 17:45. На нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный автомобиль сбил 17-летнего местного жителя.

Около 20:00 того же дня парень с телесными повреждениями обратился в больницу. О пострадавшем на спецлинию полиции сообщила медицинская сестра учреждения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки и анализа записей с камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль и водительницу. Ею оказалась 20-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

