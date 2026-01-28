Іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків — що треба знати

За результатами складання іспиту можна отримати максимально 102 бали: 47 балів за тестову частину, 37 балів за написання тексту на визначену тему, 18 балів за монолог на обрану тему

Фото: mova.gov.ua

Національна комісія зі стандартів державної мови роз’яснила питання щодо іспитів на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків та на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства.

Згідно з Порядком проведення іспитів на рівень володіння державною мовою цей іспит відбувається з використанням засобів інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту, триває 60 хвилин і складається з трьох частин:

1) 30 тестових завдань письмової частини іспиту – 30 хвилин;

2) 1 завдання відкритого типу письмової частини іспиту (написання тексту обсягом 100–150 слів на визначену тему) – 20 хвилин. Для виконання цього завдання претендент має двічі прослухати аудіозапис і максимально повно (докладно) записати почуте, висловивши свою позицію щодо теми тексту.

3) 1 завдання відкритого типу усної частини іспиту (монологічне висловлювання) – 10 хвилин. Для виконання цього завдання претендент із запропонованих тем має обирати одну і висловити на камеру своє бачення та обґрунтувати позицію. Обсяг висловлювання має становити не менше 20 речень.

За результатами складання іспиту можна отримати максимально 102 бали: 47 балів за тестову частину, 37 балів за написання тексту на визначену тему, 18 балів за монолог на обрану тему. Для отримання сертифіката про рівень вільного володіння державною мовою першого ступеня потрібно набрати не менше 70% від максимальної кількості балів, для отримання сертифіката рівня вільного володіння державною мовою другого ступеня потрібно набрати не менше 90% від максимальної кількості балів.

З метою покращення результату іспит можна перескласти через 4 місяці. Для громадян України ця процедура є безкоштовною.

Іспити відбуваються в центрах іспитування уповноважених установ. Складати іспит можна в будь-якій уповноваженій установі, незалежно від місця проживання.

Організаційний супровід іспитів безпосередньо в іспитових аудиторіях забезпечують інструктори. Завдання відкритого типу письмової та усної частин іспиту перевіряють екзаменатори Комісії, які входить до складу іспитової комісії. Склад іспитової комісії формує інформаційно-комунікаційна система «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою», випадково вибираючи осіб із Переліку екзаменаторів Комісії.

«Комісія завжди на зв’язку з уповноваженими установами та координує процес складання іспитів через свою службу технічної підтримки, а також віддалено за допомогою засобів відеоспостереження.

Ми переконані, що у 2026 році рівень володіння державною мовою громадян нашої держави неухильно підвищуватиметься, а кількість сертифікатів, які свідчать про вільне володіння державною мовою, зростатиме. Для належної підготовки до складання іспиту Комісія публікує зразки завдань іспитової роботи, за якими можна підготуватися до іспиту», - заявили у Комісії.

