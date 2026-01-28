Экзамен на уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей — что нужно знать

По результатам сдачи экзамена можно получить максимум 102 балла: 47 баллов за тестовую часть, 37 баллов за написание текста на заданную тему, 18 баллов за монолог на выбранную тему.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила вопросы, касающиеся экзаменов на уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей и на уровень владения государственным языком для приобретения гражданства.

Согласно Порядку проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, данный экзамен проводится с использованием средств информационно-коммуникационной системы «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена, длится 60 минут и состоит из трех частей:

30 тестовых заданий письменной части экзамена — 30 минут;

1 задание открытого типа письменной части экзамена (написание текста объемом 100–150 слов на заданную тему) — 20 минут. Для выполнения этого задания претендент должен дважды прослушать аудиозапись и максимально полно (подробно) записать услышанное, выразив свою позицию по теме текста;

1 задание открытого типа устной части экзамена (монологическое высказывание) — 10 минут. Для выполнения этого задания претендент из предложенных тем должен выбрать одну и высказать на камеру свое видение и обосновать позицию. Объем высказывания должен составлять не менее 20 предложений.

По результатам сдачи экзамена можно получить максимум 102 балла: 47 баллов за тестовую часть, 37 баллов за написание текста на заданную тему, 18 баллов за монолог на выбранную тему. Для получения сертификата уровня свободного владения государственным языком первой степени необходимо набрать не менее 70% от максимального количества баллов, для получения сертификата уровня свободного владения государственным языком второй степени — не менее 90% от максимального количества баллов.

С целью улучшения результата экзамен можно пересдать через 4 месяца. Для граждан Украины эта процедура является бесплатной.

Экзамены проводятся в центрах экзаменирования уполномоченных учреждений. Сдавать экзамен можно в любом уполномоченном учреждении независимо от места проживания.

Организационное сопровождение экзаменов непосредственно в экзаменационных аудиториях обеспечивают инструкторы. Задания открытого типа письменной и устной частей экзамена проверяют экзаменаторы Комиссии, входящие в состав экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии формирует информационно-коммуникационная система «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» путем случайного выбора лиц из Перечня экзаменаторов Комиссии.

«Комиссия всегда находится на связи с уполномоченными учреждениями и координирует процесс сдачи экзаменов через свою службу технической поддержки, а также дистанционно с помощью средств видеонаблюдения.

Мы убеждены, что в 2026 году уровень владения государственным языком граждан нашего государства будет неуклонно повышаться, а количество сертификатов, подтверждающих свободное владение государственным языком, будет расти. Для надлежащей подготовки к сдаче экзамена Комиссия публикует образцы экзаменационных заданий, по которым можно подготовиться к экзамену», — заявили в Комиссии.

