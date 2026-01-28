У Чернігові з 30 січня тимчасово припинять подачу гарячої води

У підприємстві пояснили, що за наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою.

У Чернігові КП «Теплокомуненерго» повідомило про тимчасове припинення гарячого водопостачання у місті з 30 січня. Рішення ухвалене через дефіцит теплової потужності в місті, що виник унаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури, а також з огляду на прогнозоване суттєве зниження температури повітря.

У підприємстві пояснили, що за наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою.

«У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова», - вказали у підприємстві.

Водночас там наголосили, що технічні служби спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації та якнайшвидшого відновлення повноцінного надання послуг.

Відновлення послуги планується орієнтовно за один тиждень.

