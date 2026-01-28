В Чернигове с 30 января временно прекратят подачу горячей воды

На предприятии пояснили, что в существующих условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячей водой.

В Чернигове КП «Теплокоммунэнерго» сообщило о временном прекращении горячего водоснабжения в городе с 30 января. Решение принято из-за дефицита тепловой мощности в городе, возникшего вследствие вражеских атак на объекты критической инфраструктуры, а также с учетом прогнозируемого существенного снижения температуры воздуха.

«В этот период все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова», — указали на предприятии.

В то же время там подчеркнули, что технические службы совместно с энергетиками работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации и как можно более быстрого восстановления полноценного предоставления услуг.

Восстановление услуги планируется ориентировочно через одну неделю.

