По 100-300 тисяч гривень отримають ОСББ і управителі багатоповерхівок на закупівлю генераторів та енергообладнання, — Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін провів енергетичне засіданн і ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання.

За словами Свириденко, одним із рішень є запуск програми «СвітлоДім», яка передбачає підтримку багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги в розмірі від 100 до 300 тисяч гривень для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, а також управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Кошти спрямовуватимуться на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

За її словами, подати заявку на отримання допомоги можна онлайн через застосунок «Дія». Заявки розглядатиме та схвалюватиме комісія при Мінрозвитку, а використати кошти потрібно протягом 45 днів.

Свириденко додала, що програма діятиме в громадах із надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та Київської області. Про старт подання заявок додатково повідомить Мінрозвитку.

