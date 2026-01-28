По 100-300 тысяч гривен получат ОСМД и управляющие многоэтажками на закупку генераторов и энергооборудования, — Свириденко

Правительство расширило пакет решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения и запустило программу «СвітлоДім».

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин провел энергетическое заседание и принял дополнительный пакет решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения.

По словам Свириденко, одним из решений является запуск программы «СвітлоДім», которая предусматривает поддержку многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений.

Свириденко сообщила, что правительство приняло решение о предоставлении государственной помощи в размере от 100 до 300 тысяч гривен для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, а также управителей многоквартирных домов любой формы собственности. Денежные средства будут направляться на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

По ее словам, подать заявку на получение помощи можно через приложение «Дия». Заявки будет рассматривать и одобрять комиссия при Минразвития, а использовать средства нужно в течение 45 дней.

Свириденко добавила, что программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и Киевской области. О старте подачи заявок дополнительно уведомит Минразвития.

