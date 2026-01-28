  1. В Україні

Кабмін розширив напрями використання Фонду декарбонізації: дітей з інвалідністю забезпечать 10 тисячами зарядних станцій

21:16, 28 січня 2026
Рішення стосується дітей з інвалідністю підгрупи А, життєдіяльність яких не може підтримуватися без стабільного електроживлення.
фото: Юлія Свириденко
Уряд ухвалив рішення спрямувати кошти Державного фонду декарбонізації на закупівлю 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Кабінет Міністрів змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год.

Йдеться про дітей, життєдіяльність яких не може підтримуватися без стабільного електроживлення — і які в разі відключень світла опиняються у критичній небезпеці. Отримати зарядну станцію зможе один із батьків або законний представник дитини, уточнили у Мінсоцполітики. 

Очікується, що це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії.

Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики. Подати заяву можна буде в територіальних органах Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

діти Кабінет Міністрів України енергетика Юлія Свириденко

