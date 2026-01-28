Кабмин расширил направления использования Фонда декарбонизации: детей с инвалидностью обеспечат 10 тысячами зарядных станций

Решение касается детей с инвалидностью подгруппы А, жизнедеятельность которых может поддерживаться без стабильного электропитания.

Правительство приняло решение направить средства Государственного фонда декарбонизации на закупку 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, Кабинет Министров изменил порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации для поддержки детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса. Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВтч.

Речь идет о детях, жизнедеятельность которых не может поддерживаться без стабильного электропитания и которые в случае отключения света оказываются в критической опасности. Получить зарядную станцию ​​сможет один из родителей или законный представитель ребенка, уточнили в Минсоцполитики.

Ожидается, что это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств при длительном отключении электроэнергии.

Распределением портативных зарядных станций будет заниматься Минсоцполитики. Подать заявление можно будет в территориальных органах Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг ПФУ.

