Багатомільйонні штрафи й відсотки з обороту: як ЄС каратиме за імпорт російського газу

27 держав-членів ЄС ухвалили регламент, який передбачає поступову заборону імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу.

На початку цього тижня всі 27 держав-членів ЄС офіційно ухвалили регламент, який передбачає поступову заборону імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG).

Як пояснили у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, згідно з ухваленим документом, заборона на імпорт російського газу почне діяти через шість тижнів після набрання регламентом чинності. Для чинних контрактів передбачено перехідний період. Повна відмова від імпорту російського LNG запланована з початку 2027 року, а від трубопровідного газу — з осені 2027 року.

Нові правила також запроваджують посилений моніторинг походження газу, вимоги до прозорості контрактів і зобов’язання щодо диверсифікації джерел енергопостачання. Поетапний характер обмежень, як зазначають у Комітеті, має дозволити мінімізувати вплив на ціни та стабільність європейських енергетичних ринків.

« Держави-члени ЄС перевірятимуть країну походження газу перед його допуском на ринок Союзу. За порушення регламенту передбачені значні фінансові санкції, зокрема багатомільйонні штрафи та відсотки від річного обороту компаній», — наголосили у Комітеті з питань енергетики та ЖКП.

У Комітеті також підкреслили, що це рішення є ключовим елементом реалізації стратегії REPowerEU, спрямованої на повне припинення енергетичної залежності ЄС від РФ. Водночас воно має важливе значення для України, оскільки посилює енергетичну безпеку Європи та створює додаткові умови для подальшої інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.

