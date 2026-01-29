  1. В Україні

Багатомільйонні штрафи й відсотки з обороту: як ЄС каратиме за імпорт російського газу

10:18, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
27 держав-членів ЄС ухвалили регламент, який передбачає поступову заборону імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу.
Багатомільйонні штрафи й відсотки з обороту: як ЄС каратиме за імпорт російського газу
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На початку цього тижня всі 27 держав-членів ЄС офіційно ухвалили регламент, який передбачає поступову заборону імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, згідно з ухваленим документом, заборона на імпорт російського газу почне діяти через шість тижнів після набрання регламентом чинності. Для чинних контрактів передбачено перехідний період. Повна відмова від імпорту російського LNG запланована з початку 2027 року, а від трубопровідного газу — з осені 2027 року.

Нові правила також запроваджують посилений моніторинг походження газу, вимоги до прозорості контрактів і зобов’язання щодо диверсифікації джерел енергопостачання. Поетапний характер обмежень, як зазначають у Комітеті, має дозволити мінімізувати вплив на ціни та стабільність європейських енергетичних ринків.

« Держави-члени ЄС перевірятимуть країну походження газу перед його допуском на ринок Союзу. За порушення регламенту передбачені значні фінансові санкції, зокрема багатомільйонні штрафи та відсотки від річного обороту компаній», — наголосили у Комітеті з питань енергетики та ЖКП.

У Комітеті також підкреслили, що це рішення є ключовим елементом реалізації стратегії REPowerEU, спрямованої на повне припинення енергетичної залежності ЄС від РФ. Водночас воно має важливе значення для України, оскільки посилює енергетичну безпеку Європи та створює додаткові умови для подальшої інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС штраф ЖКП газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]