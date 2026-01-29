Многомиллионные штрафы и проценты с оборота: как ЕС будет наказывать за импорт российского газа

27 государств-членов ЕС приняли регламент, предусматривающий поэтапный запрет импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В начале этой недели все 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент, предусматривающий поэтапный запрет импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (LNG).

Как пояснили в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, согласно принятому документу запрет на импорт российского газа начнет действовать через шесть недель после вступления регламента в силу. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Полный отказ от импорта российского LNG запланирован с начала 2027 года, а от трубопроводного газа — с осени 2027 года.

Новые правила также вводят усиленный мониторинг происхождения газа, требования к прозрачности контрактов и обязательства по диверсификации источников энергоснабжения. Поэтапный характер ограничений, как отмечают в Комитете, должен позволить минимизировать влияние на цены и стабильность европейских энергетических рынков.

«Государства-члены ЕС будут проверять страну происхождения газа перед его допуском на рынок Союза. За нарушение регламента предусмотрены значительные финансовые санкции, в частности многомиллионные штрафы и проценты от годового оборота компаний», — подчеркнули в Комитете по вопросам энергетики и ЖКУ.

В Комитете также отметили, что это решение является ключевым элементом реализации стратегии REPowerEU, направленной на полное прекращение энергетической зависимости ЕС от РФ. В то же время оно имеет важное значение для Украины, поскольку усиливает энергетическую безопасность Европы и создает дополнительные условия для дальнейшей интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.