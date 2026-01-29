Частина українців не бачила свої свідоцтва в Дії – Мін’юст знайшов рішення

Мін’юст запровадив можливість додавання податкового номера до актових записів ДРАЦС.

Мін’юст запровадив нову послугу для реєстрів ДРАЦС — відтепер до актових записів можна додати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

У відомстві пояснили, що нововведення дозволяє вирішити проблему, коли через відсутність податкового номера в реєстрі застосунок «Дія» не відображає відповідні документи. Додати РНОКПП можна офлайн у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Через відсутність РНОКПП у реєстрі в «Дії» можуть не відображатися:

свідоцтво про народження (ваше або дитини);

свідоцтво про шлюб;

запис про зміну імені;

свідоцтво про розірвання шлюбу — якщо в ДРАЦС немає даних про судове рішення.

Мін’юст повідомив, що реєстратори ДРАЦС отримали можливість оперативно вносити відсутні податкові номери до актових записів. Для цього необхідно:

Звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС.

Взяти із собою паспорт, РНОКПП, за потреби — рішення суду та документи про родинні зв’язки.

Передати документи реєстратору.

Після оновлення даних повторно авторизуватися в Дії — документ з’явиться автоматично.

