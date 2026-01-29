Часть украинцев не видела свои свидетельства в Действии – Минюст нашел решение
Минюст ввел новую услугу для реестров ГРАГС – отныне к актовым записям можно добавить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
В ведомстве пояснили, что нововведение позволяет решить проблему, когда из-за отсутствия налогового номера в реестре приложение «Дія» не отображает соответствующие документы. Добавить РНОКПП можно офлайн в любом отделе ДРАЦС независимо от места жительства или регистрации.
Из-за отсутствия РНОКПП в реестре в «Дії» могут не отображаться:
- свидетельство о рождении (ваше или ребенка);
- свидетельство о браке;
- запись об изменении имени;
- свидетельство о расторжении брака — если в ДРАЦС нет данных о судебном решении.
Минюст сообщил, что регистраторы ДРАЦС получили возможность оперативно вносить отсутствующие налоговые номера в актовые записи. Для этого необходимо:
- Обратиться в любой отдел ДРАЦС.
- Взять с собой паспорт, РНОКПП, при необходимости — решение суда и документы о родственных связях.
- Передать документы регистратору.
- После обновления данных повторно авторизоваться в Дии — документ появится автоматически.
