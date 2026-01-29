Часть украинцев не видела свои свидетельства в Действии – Минюст нашел решение

Минюст ввел возможность добавления налогового номера к актовым записям ГРАГС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минюст ввел новую услугу для реестров ГРАГС – отныне к актовым записям можно добавить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

В ведомстве пояснили, что нововведение позволяет решить проблему, когда из-за отсутствия налогового номера в реестре приложение «Дія» не отображает соответствующие документы. Добавить РНОКПП можно офлайн в любом отделе ДРАЦС независимо от места жительства или регистрации.

Из-за отсутствия РНОКПП в реестре в «Дії» могут не отображаться:

свидетельство о рождении (ваше или ребенка);

свидетельство о браке;

запись об изменении имени;

свидетельство о расторжении брака — если в ДРАЦС нет данных о судебном решении.

Минюст сообщил, что регистраторы ДРАЦС получили возможность оперативно вносить отсутствующие налоговые номера в актовые записи. Для этого необходимо:

Обратиться в любой отдел ДРАЦС.

Взять с собой паспорт, РНОКПП, при необходимости — решение суда и документы о родственных связях.

Передать документы регистратору.

После обновления данных повторно авторизоваться в Дии — документ появится автоматически.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.