  1. В Украине

Часть украинцев не видела свои свидетельства в Действии – Минюст нашел решение

11:30, 29 января 2026
Минюст ввел возможность добавления налогового номера к актовым записям ГРАГС.
Минюст ввел новую услугу для реестров ГРАГС – отныне к актовым записям можно добавить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

В ведомстве пояснили, что нововведение позволяет решить проблему, когда из-за отсутствия налогового номера в реестре приложение «Дія» не отображает соответствующие документы. Добавить РНОКПП можно офлайн в любом отделе ДРАЦС независимо от места жительства или регистрации.

Из-за отсутствия РНОКПП в реестре в «Дії» могут не отображаться:

  • свидетельство о рождении (ваше или ребенка);
  • свидетельство о браке;
  • запись об изменении имени;
  • свидетельство о расторжении брака — если в ДРАЦС нет данных о судебном решении.

Минюст сообщил, что регистраторы ДРАЦС получили возможность оперативно вносить отсутствующие налоговые номера в актовые записи. Для этого необходимо:

  • Обратиться в любой отдел ДРАЦС.
  • Взять с собой паспорт, РНОКПП, при необходимости — решение суда и документы о родственных связях.
  • Передать документы регистратору.
  • После обновления данных повторно авторизоваться в Дии — документ появится автоматически.

документы свидетельство Дия Министерство юстиции Украины

