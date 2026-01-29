У частині Броварського та Бориспільського районів Київщини ввели екстрені відключення світла, — ДТЕК
12:05, 29 січня 2026
Під час екстрених відключень світла графіки не діють.
Фото: freepik.com
У четвер, 29 січня, в частині Броварського та Бориспільського районів Київької області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
В разі змін ДТЕК обіцяє інформувати користувачів.
