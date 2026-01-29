  1. В Україні

У частині Броварського та Бориспільського районів Київщини ввели екстрені відключення світла, — ДТЕК

12:05, 29 січня 2026
Під час екстрених відключень світла графіки не діють.
У частині Броварського та Бориспільського районів Київщини ввели екстрені відключення світла, — ДТЕК
Фото: freepik.com
У четвер, 29 січня, в частині Броварського та Бориспільського районів Київької області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

В разі змін ДТЕК обіцяє інформувати користувачів.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

