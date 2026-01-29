У частині Броварського та Бориспільського районів Київщини ввели екстрені відключення світла, — ДТЕК

Під час екстрених відключень світла графіки не діють.

У четвер, 29 січня, в частині Броварського та Бориспільського районів Київької області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

В разі змін ДТЕК обіцяє інформувати користувачів.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

