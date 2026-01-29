  1. В Украине

В части Броварского и Бориспольского районов Киевской области ввели экстренные отключения света, — ДТЭК

12:05, 29 января 2026
Во время экстренных отключений света графики не действуют.
Фото: freepik.com
В четверг, 29 января, в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Там напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В случае изменений ДТЭК обещает информировать пользователей.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

