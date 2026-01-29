В части Броварского и Бориспольского районов Киевской области ввели экстренные отключения света, — ДТЭК
В четверг, 29 января, в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Там напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В случае изменений ДТЭК обещает информировать пользователей.
