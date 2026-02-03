Вбивство чотирьох офіцерів поліції на Черкащині: керівник поліції області Олег Гудима тимчасово припиняє виконання обов'язків

За словами Гудими, рішення продиктоване необхідністю неупередженого розслідування.

Керівник черкаської поліції Олег Гудима заявив, що припиняє виконання службових обовʼязків на час проведення розслідування у справі стрілянини на Корсунщині.

Він наголосив, що це його виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування.

«У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.

Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування.

Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено», — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомлялося раніше, на Черкащині під час затримання чоловік застрелив чотирьох поліцейських.

