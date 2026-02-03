  1. В Україні

Вбивство чотирьох офіцерів поліції на Черкащині: керівник поліції області Олег Гудима тимчасово припиняє виконання обов'язків

20:53, 3 лютого 2026
За словами Гудими, рішення продиктоване необхідністю неупередженого розслідування.
Вбивство чотирьох офіцерів поліції на Черкащині: керівник поліції області Олег Гудима тимчасово припиняє виконання обов'язків
Керівник черкаської поліції Олег Гудима заявив, що припиняє виконання службових обовʼязків на час проведення розслідування у справі стрілянини на Корсунщині.

Він наголосив, що це його виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування.

«У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.

Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування.

Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено», — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомлялося раніше, на Черкащині під час затримання чоловік застрелив чотирьох поліцейських.

