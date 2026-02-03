Убийство четырех офицеров полиции на Черкасщине: руководитель полиции области Олег Гудима временно прекращает исполнение служебных обязанностей

По словам Гудимы, решение продиктовано необходимостью беспристрастного расследования.

Руководитель черкасской полиции Олег Гудима заявил, что прекращает исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования по делу стрельбы на Корсунщине.

Он подчеркнул, что это его взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования.

«В связи с трагическими событиями на Черкасщине я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования.

Это мое взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования.

Я глубоко соболезную каждой семье, которую коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщалось ранее, на Черкасщине во время задержания мужчина застрелил четырех полицейских.

