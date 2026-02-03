  1. В Украине

Убийство четырех офицеров полиции на Черкасщине: руководитель полиции области Олег Гудима временно прекращает исполнение служебных обязанностей

20:53, 3 февраля 2026
По словам Гудимы, решение продиктовано необходимостью беспристрастного расследования.
Руководитель черкасской полиции Олег Гудима заявил, что прекращает исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования по делу стрельбы на Корсунщине.

Он подчеркнул, что это его взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования.

«В связи с трагическими событиями на Черкасщине я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования.

Это мое взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования.

Я глубоко соболезную каждой семье, которую коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщалось ранее, на Черкасщине во время задержания мужчина застрелил четырех полицейских.

Национальная полиция полиция Черкассы

Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

