У Львові оштрафували водія Jeep за паркування на кучугурі снігу, фото

У поліції нагадали, що зупинка та стоянка транспортних засобів мають здійснюватися відповідно до вимог ПДР, а не «як зручно».

У четвер, 5 лютого, патрульні поліцейські склали постанову на 38-річного водія, який припаркував автомобіль Jeep Wrangler на кучугурі снігу поблизу торгового центру Львові, частково зайнявши паркувальне місце для людей з інвалідністю.

Як повідомила Патрульна поліція Львівської області, на парковці одного із торгових центрів на вул. Кульпарківській водій Jeep Wrangler здійснив зупинку на місці для людей з інвалідністю, припаркувавшись на сніговій кучугурі.

Інспектори встановили дані 38-річного керманича.

«На нього винесли постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) КУпАП», - заявили у поліції.

Також там нагадали, що зупинка та стоянка транспортних засобів мають здійснюватися відповідно до вимог ПДР, а не «як зручно».

