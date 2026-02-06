У Києві водій BMW не впорався з керуванням та врізався в електроопору, фото

Після скоєння аварії водій автівки зник з місця ДТП.

Столичні поліцейські повідомили про підозру водію автомобіля BMW X5, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду з тяжкими наслідками та втік з місця аварії. Про це повідомили в поліції Києва.

Аварія сталася вночі 1 лютого на вулиці Івана Виговського. За даними слідства, 26-річний водій BMW, рухаючись від вулиці Стеценка у напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в опору міського освітлення.

Унаслідок ДТП 27-річний пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження — перелом основи черепа — і був госпіталізований у важкому стані.

Після аварії водій залишив місце події та переховувався. Вже наступного дня, за результатами кримінального аналізу, поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили водієві підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації події.

