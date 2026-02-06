В Киеве водитель BMW не справился с управлением и врезался в электроопору, фото

После совершения аварии водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

Столичные полицейские сообщили о подозрении водителю автомобиля BMW X5, который совершил дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в полиции Киева.

Авария произошла ночью 1 февраля на улице Ивана Выговского. По данным следствия, 26-летний водитель BMW, двигаясь со стороны улицы Стеценко в направлении проспекта Европейского Союза, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору городского освещения.

В результате ДТП 27-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения — перелом основания черепа — и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После аварии водитель покинул место происшествия и скрывался. Уже на следующий день, по результатам криминального анализа, полицейские установили его местонахождение и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации происшествия.

