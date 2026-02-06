Во Львове оштрафовали водителя Jeep за парковку на сугробе снега, фото
В четверг, 5 февраля, патрульные полицейские вынесли постановление в отношении 38-летнего водителя, который припарковал автомобиль Jeep Wrangler на сугробе снега возле торгового центра во Львове, частично заняв парковочное место для людей с инвалидностью.
Как сообщила Патрульная полиция Львовской области, на парковке одного из торговых центров на улице Кульпарковской водитель Jeep Wrangler осуществил остановку на месте для людей с инвалидностью, припарковавшись на снежной кучугуре.
Инспекторы установили данные 38-летнего водителя.
«В отношении него вынесли постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью) КУоАП», — заявили в полиции.
Также там напомнили, что остановка и стоянка транспортных средств должны осуществляться в соответствии с требованиями ПДД, а не «как удобно».
