Українська делегація вирушила на переговори зі США й РФ до Женеви – Буданов
08:51, 16 лютого 2026
Кирило Буданов підкресли, що інтереси України мають бути захищені.
Фото: x.com/Kyrylo_Budanov
Українська делегація вирушила до Женеви на новий раунд переговорів із делегаціями США і Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.
«На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені», – написав він у соцмережах.
Нагадаємо, у Женеві 17–18 лютого запланований наступний раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії.
Склад делегації:
- Кирило Буданов
- Андрій Гнатов
- Давид Арахамія
- Сергій Кислиця
- Вадим Скібіцький
- Рустем Умєров
