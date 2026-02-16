Українська делегація вирушила на переговори зі США й РФ до Женеви – Буданов

Кирило Буданов підкресли, що інтереси України мають бути захищені.

Українська делегація вирушила до Женеви на новий раунд переговорів із делегаціями США і Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

«На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені», – написав він у соцмережах.

Нагадаємо, у Женеві 17–18 лютого запланований наступний раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії.

Склад делегації:

Кирило Буданов

Андрій Гнатов

Давид Арахамія

Сергій Кислиця

Вадим Скібіцький

Рустем Умєров

