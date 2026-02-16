  1. В Украине

Украинская делегация отправилась на переговоры с США и РФ в Женеву – Буданов

08:51, 16 февраля 2026
Кирилл Буданов подчеркнул, что интересы Украины должны быть защищены.
Фото: x.com/Kyrylo_Budanov
Украинская делегация отправилась в Женеву на новый раунд переговоров с делегациями США и России. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

«В пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены», — написал он в соцсетях.

Напомним, в Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. 

Состав делегации:

  • Кирилл Буданов
  • Андрей Гнатов
  • Давид Арахамия
  • Сергей Кислица
  • Вадим Скибицкий
  • Рустем Умеров

