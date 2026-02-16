Украинская делегация отправилась на переговоры с США и РФ в Женеву – Буданов

Кирилл Буданов подчеркнул, что интересы Украины должны быть защищены.

Фото: x.com/Kyrylo_Budanov

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская делегация отправилась в Женеву на новый раунд переговоров с делегациями США и России. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

«В пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены», — написал он в соцсетях.

Напомним, в Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Состав делегации:

Кирилл Буданов

Андрей Гнатов

Давид Арахамия

Сергей Кислица

Вадим Скибицкий

Рустем Умеров

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.