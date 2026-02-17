  1. В Україні

Штучний інтелект може стати «третім екзаменатором» на НМТ – що кажуть в Центрі оцінювання

22:00, 17 лютого 2026
Йдеться про можливість використання ШІ як додаткового інструменту контролю.
Штучний інтелект може стати «третім екзаменатором» на НМТ – що кажуть в Центрі оцінювання
Фото: adriaticphoto/depositphotos
У 2026 році роль штучного інтелекту в національному мультипредметному тестуванні може бути посилена, однак його не будуть використовувати для створення завдань.

В коментарі «Освіторія.Медіа» директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що наразі і в найближчій перспективі ШІ не застосовуватиметься для розроблення тестів.

Відповідальність за кожне завдання несуть конкретні люди — експерти, які добре знають зміст шкільних дисциплін та особливості їх викладання в українських школах. УЦОЯО проводить апробацію завдань, аналізує їхні характеристики та відсіює неякісні питання.

Водночас планується залучення штучного інтелекту до перевірки розгорнутих відповідей вступників.

Йдеться про можливість використання ШІ як додаткового інструменту контролю.

«Коли повернемося до більш класичного варіанта тестування, тобто до моделі з відкритими відповідями, можна буде, принаймні на рівні експерименту використати ШІ як третього екзаменатора, щоб перевірити адекватність такого оцінювання», - зазначила Вакуленко.

Україна штучний інтелект

