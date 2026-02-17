Искусственный интеллект может стать «третьим экзаменатором» на НМТ – что говорят в Центре оценивания

Речь идет о возможности использования ИИ как дополнительного инструмента контроля.

В 2026 году роль искусственного интеллекта в национальном мультипредметном тестировании может быть усилена, однако его не будут использовать для создания заданий.

В комментарии «Освитория.Медиа» директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в настоящее время и в ближайшей перспективе ИИ не будет применяться для разработки тестов.

Ответственность за каждое задание несут конкретные люди — эксперты, которые хорошо знают содержание школьных дисциплин и особенности их преподавания в украинских школах. УЦОКО проводит апробацию заданий, анализирует их характеристики и отсеивает некачественные вопросы.

В то же время планируется привлечение искусственного интеллекта к проверке развернутых ответов абитуриентов.

Речь идет о возможности использования ИИ как дополнительного инструмента контроля.

«Когда мы вернемся к более классическому варианту тестирования, то есть к модели с открытыми ответами, можно будет, по крайней мере на уровне эксперимента, использовать ИИ как третьего экзаменатора, чтобы проверить адекватность такого оценивания», — отметила Вакуленко.

