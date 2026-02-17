У Києві знесуть автомийку та шиномонтаж, незаконно збудовані біля річки Либідь

Остаточну крапку у справі поставив Верховний Суд.

За позовом екологічних прокурорів суди визнали незаконним будівництво автомийки та шиномонтажу у прибережній захисній смузі річки Либідь у столиці. Йдеться про капітальні споруди загальною площею майже 300 кв. м, зведені без належних дозвільних документів.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, забудова здійснювалася на землях водного фонду з порушенням вимог земельного та водного законодавства, а також призводить до негативних екологічних наслідків.

Суди всіх інстанцій підтримали позицію прокуратури. Остаточну крапку поставив Верховний Суд, який 10 лютого 2026 року залишив без задоволення касаційну скаргу відповідача. Рішення про знесення самочинного будівництва та повернення земельної ділянки територіальній громаді Києва залишено без змін.

Вартість повернутої землі оцінюється майже у 9 млн грн.

В ОГП зазначають, що демонтаж незаконної забудови відповідає заходам, передбаченим Концепцією регенерації річки Либідь у Києві.

