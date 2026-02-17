В Киеве снесут автомойку и шиномонтаж, незаконно построенные возле реки Лыбидь

Окончательную точку по делу поставил Верховный Суд.

По иску экологических прокуроров суды признали незаконным строительство автомойки и шиномонтажа в прибрежной защитной полосе реки Лыбидь в столице. Речь идет о капитальных сооружениях общей площадью почти 300 кв. м, возведенных без надлежащих разрешительных документов.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, застройка осуществлялась на землях водного фонда с нарушением требований земельного и водного законодательства, а также приводит к негативным экологическим последствиям.

Суды всех инстанций поддержали позицию прокуратуры. Окончательную точку поставил Верховный Суд, который 10 февраля 2026 года оставил без удовлетворения кассационную жалобу ответчика. Решение о сносе самовольного строительства и возвращении земельного участка территориальной общине Киева оставлено без изменений.

Стоимость возвращенной земли оценивается почти в 9 млн грн.

В ОГП отмечают, что демонтаж незаконной застройки соответствует мерам, предусмотренным Концепцией регенерации реки Лыбидь в Киеве.

