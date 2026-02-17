  1. В Україні

ФОП і робота за трудовим договором – чи можна отримати декретні виплати двічі

23:48, 17 лютого 2026
ПФУ роз’яснив, як отримати виплати та чи потрібно сплачувати ЄСВ «за себе».
В Україні багато жінок одночасно працюють за трудовим договором та є фізичними особами-підприємцями (ФОП). Це породжує питання: чи можна отримати допомогу по вагітності та пологах як ФОП і чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо внески вже робить роботодавець. Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

За роз’ясненням Пенсійного фонду України від 17 липня 2025 року, допомога по вагітності та пологах належить застрахованим особам у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Право на виплату мають:

  • працівники за трудовими договорами;
  • особи на гіг-контрактах;
  • ФОП;
  • особи, що провадять незалежну професійну діяльність;
  • члени фермерських господарств.

Виплати призначаються за основним місцем роботи або за сумісництвом на підставі електронного листка непрацездатності.

Особливості для ФОП, які одночасно працюють

Якщо жінка має основне місце роботи та одночасно зареєстрована як ФОП, ПФУ підкреслює:

  • якщо роботодавець нараховував зарплату та сплачував ЄСВ у мінімальному розмірі,
  • ФОП звільняється від сплати ЄСВ «за себе»;
  • допомога надається лише як працівнику, а не додатково як підприємцю.

Добровільно сплачувати ЄСВ ФОП для отримання додаткової допомоги законодавство не передбачає.

Практичні висновки

  • Допомога виплачується за основним місцем роботи та за сумісництвом, якщо таке є.
  • Виплата не здійснюється як ФОП, якщо ЄСВ вже сплачує роботодавець.

Це роз’яснення особливо важливе для працівниць, які ведуть підприємницьку діяльність, бухгалтерів, ФОП на спрощеній системі та жінок-підприємниць у декреті.

Висновок: виплати по вагітності та пологах здійснюються лише за статусом, за який фактично сплачувався ЄСВ. Якщо внески сплачував роботодавець, отримати додаткову допомогу як ФОП неможливо.

