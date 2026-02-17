ФЛП и работа по трудовому договору – можно ли получить декретные выплаты дважды
В Украине многие женщины одновременно работают по трудовому договору и являются физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Это порождает вопрос: можно ли получить пособие по беременности и родам как ФЛП и нужно ли платить ЕСВ, если взносы уже делает работодатель. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины от 17 июля 2025 года, пособие по беременности и родам положено застрахованным лицам в системе общеобязательного государственного социального страхования. Право на выплату имеют:
- работники по трудовым договорам;
- лица на гиг-контрактах;
- ФЛП;
- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
- члены фермерских хозяйств.
Выплаты назначаются по основному месту работы или по совместительству на основании электронного листка нетрудоспособности.
Особенности для ФЛП, которые одновременно работают
Если женщина имеет основное место работы и одновременно зарегистрирована как ФЛП, ПФУ подчеркивает:
- если работодатель начислял зарплату и платил ЕСВ в минимальном размере,
- ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ «за себя»;
- помощь предоставляется только как работнику, а не дополнительно как предпринимателю.
Добровольно уплачивать ЕСВ ФЛП для получения дополнительной помощи законодательство не предусматривает.
Практические выводы
- Помощь выплачивается по основному месту работы и по совместительству, если таковое имеется.
- Выплата не осуществляется как ФЛП, если ЕСВ уже уплачивает работодатель.
Это разъяснение особенно важно для работниц, ведущих предпринимательскую деятельность, бухгалтеров, ФЛП на упрощенной системе и женщин-предпринимателей в декрете.
Вывод: выплаты по беременности и родам осуществляются только по статусу, по которому фактически уплачивался ЕСВ. Если взносы уплачивал работодатель, получить дополнительное пособие как ФЛП невозможно.
