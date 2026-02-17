ФЛП и работа по трудовому договору – можно ли получить декретные выплаты дважды

ПФУ разъяснил, как получить выплаты и нужно ли платить ЕСВ «за себя».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине многие женщины одновременно работают по трудовому договору и являются физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Это порождает вопрос: можно ли получить пособие по беременности и родам как ФЛП и нужно ли платить ЕСВ, если взносы уже делает работодатель. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины от 17 июля 2025 года, пособие по беременности и родам положено застрахованным лицам в системе общеобязательного государственного социального страхования. Право на выплату имеют:

работники по трудовым договорам;

лица на гиг-контрактах;

ФЛП;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

члены фермерских хозяйств.

Выплаты назначаются по основному месту работы или по совместительству на основании электронного листка нетрудоспособности.

Особенности для ФЛП, которые одновременно работают

Если женщина имеет основное место работы и одновременно зарегистрирована как ФЛП, ПФУ подчеркивает:

если работодатель начислял зарплату и платил ЕСВ в минимальном размере,

- ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ «за себя»;

- помощь предоставляется только как работнику, а не дополнительно как предпринимателю.

Добровольно уплачивать ЕСВ ФЛП для получения дополнительной помощи законодательство не предусматривает.

Практические выводы

Помощь выплачивается по основному месту работы и по совместительству, если таковое имеется.

Выплата не осуществляется как ФЛП, если ЕСВ уже уплачивает работодатель.

Это разъяснение особенно важно для работниц, ведущих предпринимательскую деятельность, бухгалтеров, ФЛП на упрощенной системе и женщин-предпринимателей в декрете.

Вывод: выплаты по беременности и родам осуществляются только по статусу, по которому фактически уплачивался ЕСВ. Если взносы уплачивал работодатель, получить дополнительное пособие как ФЛП невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.