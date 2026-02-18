В Одеській області тимчасово обмежать рух автобусів та вантажівок на трасі М-15

Причина – різке погіршення погодних умов та насування циклону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 18 лютого, через складні погодні умови на трасі державного значення М-15 Одеса – Рені буде обмежено рух автобусів, мікроавтобусів та вантажного транспорту. Про це повідомив очільник Олег Кіпер.

За його словами, обмеження запроваджуються з 05:00 у зв’язку з насуванням активного циклону, сильними опадами, поривчастим вітром та ожеледицею. Заходи мають на меті забезпечити безпеку учасників дорожнього руху та запобігти аварійним ситуаціям.

Рух легкового транспорту наразі не обмежується.

Про зняття тимчасових обмежень буде повідомлено додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.