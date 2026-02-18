В Одесской области временно ограничат движение автобусов и грузовиков на трассе М-15

Причина – резкое ухудшение погодных условий и приближение циклона.

В среду, 18 февраля, из-за сложных погодных условий на трассе государственного значения М-15 Одесса – Рени будет ограничено движение автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта. Об этом сообщил глава Олег Кипер.

По его словам, ограничения вводятся с 05:00 в связи с приближением активного циклона, сильными осадками, порывистым ветром и гололедом. Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предотвращение аварийных ситуаций.

Движение легкового транспорта пока не ограничивается.

О снятии временных ограничений будет сообщено дополнительно.

