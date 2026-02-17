  1. В Україні

27 «так» можуть переглянути: в Євросоюзі думають, як змінити правила вступу України до ЄС

16:52, 17 лютого 2026
Попри дискусії про зміну процедур у ЄС, Україна продовжує виконувати переговорні кластери, кажуть у Раді.
Фото: МЗС
У Європейському Союзі заговорили про можливість перегляду процедури ухвалення рішень щодо вступу нових держав. Для України це питання є особливо актуальним, тому його вже опрацьовують спільно з науковцями та міжнародними експертами з європейського права, повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС та голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Європейський Союз розглядає можливість надання Україні поступових прав членства ще до формального вступу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, серед варіантів, які обговорюються в ЄС, — надання Україні наперед окремих гарантій і захисту, які зазвичай супроводжують членство в ЄС, а також відкриття доступу до частини прав держав-членів ще до завершення повної процедури вступу. Водночас Києву можуть запропонувати чіткий часовий графік із переліком кроків, необхідних для просування в офіційному процесі приєднання.

Інші сценарії передбачають або продовження чинної моделі переговорів щодо вступу, або запровадження перехідного періоду з елементами поступового членства. Джерела наголошують, що обговорення є чутливими, тому деталі не розголошуються.

Як зазначила Марія Мезенцева-Федоренко, відповідно до чинних правил, після виконання Україною всіх вимог для вступу до ЄС і підготовки необхідної нормативної бази, українці мають підтримати членство на референдумі. Водночас усі країни-члени Євросоюзу повинні одностайно ратифікувати рішення про прийняття нової держави.

«Країни-учасниці за чинними нині правилами також мають усі нам сказати «так», тобто має бути 27 таких відповідей. І тут є момент, що навіть одна невелика країна може заблокувати спільне рішення. Тому у співпраці з науковою спільнотою, з міжнародними експертами європейського права ми говоримо про те, що можна змінити правила та процедури щодо вступу нових держав до ЄС», — зазначила політикиня.

Водночас, попри дискусії щодо потенційних змін, Україна зосереджена насамперед на виконанні власних зобов’язань у межах переговорного процесу, вказала депутатка.

«Тут ідеться про постійну роботу нашого парламенту й уряду. Це дві гілки влади, які безпосередньо відповідають за законодавчу діяльність та за роботу 35 переговорних груп. І варто наголосити, що євроінтеграція – це робота в режимі 24/7», - підсумувала народна депутатка.

ЄС Україна

Стрічка новин

Блоги
Публікації
