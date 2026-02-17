27 «да» могут пересмотреть: в Евросоюзе думают, как изменить правила вступления Украины в ЕС

Несмотря на дискуссии об изменении процедур в ЕС, Украина продолжает выполнять переговорные кластеры, говорят в Раде.

В Европейском Союзе заговорили о возможности пересмотра процедуры принятия решений относительно вступления новых государств. Для Украины этот вопрос особенно актуален, поэтому его уже прорабатывают совместно с учеными и международными экспертами по европейскому праву, сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС и глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине постепенных прав членства еще до формального вступления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По словам собеседников агентства, среди вариантов, которые обсуждаются в ЕС, — предоставление Украине заранее отдельных гарантий и защиты, которые обычно сопровождают членство в ЕС, а также открытие доступа к части прав государств-членов еще до завершения полной процедуры вступления. В то же время Киеву могут предложить четкий временной график с перечнем шагов, необходимых для продвижения в официальном процессе присоединения.

Другие сценарии предусматривают либо продолжение действующей модели переговоров о вступлении, либо введение переходного периода с элементами постепенного членства. Источники подчеркивают, что обсуждения являются чувствительными, поэтому детали не разглашаются.

Как отметила Мария Мезенцева-Федоренко, согласно действующим правилам, после выполнения Украиной всех требований для вступления в ЕС и подготовки необходимой нормативной базы, украинцы должны поддержать членство на референдуме. В то же время все страны-члены Евросоюза обязаны единогласно ратифицировать решение о принятии нового государства.

«Страны-участницы по действующим сейчас правилам также должны все сказать нам “да”, то есть должно быть 27 таких ответов. И здесь есть момент, что даже одна небольшая страна может заблокировать общее решение. Поэтому в сотрудничестве с научным сообществом, с международными экспертами по европейскому праву мы говорим о том, что можно изменить правила и процедуры относительно вступления новых государств в ЕС», — отметила политик.

В то же время, несмотря на дискуссии о потенциальных изменениях, Украина сосредоточена прежде всего на выполнении собственных обязательств в рамках переговорного процесса, указала депутат.

«Речь идет о постоянной работе нашего парламента и правительства. Это две ветви власти, которые непосредственно отвечают за законодательную деятельность и за работу 35 переговорных групп. И стоит подчеркнуть, что евроинтеграция — это работа в режиме 24/7», — подытожила народный депутат.

