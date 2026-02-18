  1. В Україні

Військово-обліковий документ зможе замінити паспорт на майбутніх виборах, — депутат Лозинський

08:29, 18 лютого 2026
Після завершення війни в Україні планують дозволити військовослужбовцям голосувати на виборах за військово-обліковим документом або службовим посвідченням замість паспорта — відповідну норму хочуть закріпити в новому законопроєкті.
Фото: УНІАН
Після завершення війни громадяни України матимуть можливість брати участь у виборах, пред’являючи військово-обліковий документ замість паспорта. Відповідну норму планують передбачити в новому законопроєкті, що регулюватиме проведення виборів. Про це повідомив депутат Роман Лозинський під час засідання Робочої групи з питань виборів.

За його словами, запропоновані зміни покликані гарантувати реалізацію виборчого права військовослужбовців, які у день голосування можуть не мати при собі паспорта з об’єктивних причин.

Відповідно до напрацьованого підгрупою документа, військові, внесені до списків виборців, зможуть отримати бюлетень, пред’явивши військово-обліковий документ або службове посвідчення. Такий порядок діятиме як для тих, хто голосує безпосередньо на виборчій дільниці, так і для тих, хто бере участь у голосуванні за місцем перебування без відриву від виконання службових обов’язків.

Крім військового квитка, особу виборця, як і раніше, можна буде підтвердити такими документами:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • дипломатичний паспорт України;
  • службовий паспорт України.

Передбачається, що ці положення будуть чітко зафіксовані в тексті нового законопроєкту, який визначатиме порядок організації та проведення виборів в Україні після завершення війни.

Стрічка новин

