Військово-обліковий документ зможе замінити паспорт на майбутніх виборах, — депутат Лозинський
Після завершення війни громадяни України матимуть можливість брати участь у виборах, пред’являючи військово-обліковий документ замість паспорта. Відповідну норму планують передбачити в новому законопроєкті, що регулюватиме проведення виборів. Про це повідомив депутат Роман Лозинський під час засідання Робочої групи з питань виборів.
За його словами, запропоновані зміни покликані гарантувати реалізацію виборчого права військовослужбовців, які у день голосування можуть не мати при собі паспорта з об’єктивних причин.
Відповідно до напрацьованого підгрупою документа, військові, внесені до списків виборців, зможуть отримати бюлетень, пред’явивши військово-обліковий документ або службове посвідчення. Такий порядок діятиме як для тих, хто голосує безпосередньо на виборчій дільниці, так і для тих, хто бере участь у голосуванні за місцем перебування без відриву від виконання службових обов’язків.
Крім військового квитка, особу виборця, як і раніше, можна буде підтвердити такими документами:
- паспорт громадянина України;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- паспорт для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України.
Передбачається, що ці положення будуть чітко зафіксовані в тексті нового законопроєкту, який визначатиме порядок організації та проведення виборів в Україні після завершення війни.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.