Военно-учетный документ сможет заменить паспорт на предстоящих выборах, — депутат Лозинский

После окончания войны в Украине планируется разрешить военнослужащим голосовать на выборах по военно-учетному документу или служебному удостоверению вместо паспорта — соответствующую норму хотят закрепить в новом законопроекте.

После завершения войны граждане Украины смогут принимать участие в выборах, предъявляя военно-учетный документ вместо паспорта. Соответствующую норму планируется предусмотреть в новом законопроекте, который будет регулировать проведение выборов. Об этом сообщил депутат Роман Лозинский во время заседания Рабочей группы по выборам.

По его словам, предложенные изменения призваны гарантировать реализацию избирательного права военнослужащих, которые в день голосования могут не иметь паспорта по объективным причинам.

В соответствии с наработанным подгруппой документом, военные, внесенные в списки избирателей, смогут получить бюллетень, предъявив военно-учетный документ или служебное удостоверение. Такой порядок будет действовать как для голосующих непосредственно на избирательном участке, так и для тех, кто участвует в голосовании по месту нахождения без отрыва от исполнения служебных обязанностей.

Кроме военного билета, личность избирателя по-прежнему можно будет подтвердить следующими документами:

паспорт гражданина Украины;

временное удостоверение гражданина Украины;

паспорт для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины.

Предполагается, что эти положения будут четко зафиксированы в тексте нового законопроекта, определяющего порядок организации и проведения выборов в Украине после завершения войны.

