  1. В Україні

Україну накрив циклон 18 лютого: де чекати сніг та ожеледицю

09:24, 18 лютого 2026
Циклон спричинить рясні опади на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської та Полтавської областей.
У середу, 18 лютого, погодні умови в Україні визначатиме південний циклон. Через його вплив у південних, східних та більшості центральних регіонів очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, найбільш інтенсивні опади прогнозуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській областях. Температурні показники там коливатимуться від -3° до +2°. В інших областях переважатиме сніг. Водночас на крайньому заході країни утримається зона підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів там не передбачається.

На більшій частині території, за винятком південного сходу, на дорогах утворюватиметься нова ожеледиця.

У більшості регіонів денна температура повітря становитиме від -5° до -10°. Трохи тепліше буде на півночі, де стовпчики термометрів показуватимуть від 0° до -5°.

Погода в Києві буде хмарною. Вдень прогнозується сніг, на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

У столиці температура повітря вдень сягатиме 8–10° морозу, по Київській області очікується 5–10° нижче нуля.

