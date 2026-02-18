Украину накрыл циклон 18 февраля: где ждать снег и гололед

Циклон повлечет за собой обильные осадки на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей.

В среду, 18 февраля, погодные условия в Украине определят южный циклон. Из-за его влияния в южных, восточных и большинстве центральных регионов ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Как сообщили в Укргидрометцентре, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Температурные показатели будут колебаться от -3° до +2°. В других областях будет преобладать снег. В то же время, на крайнем западе страны удержится зона повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков там не предполагается.

На большей части территории, за исключением юго-востока, на дорогах будет образовываться новый гололед.

В большинстве регионов дневная температура воздуха будет составлять от -5° до -10°. Несколько теплее будет на севере, где столбики термометров будут показывать от 0° до -5°.

Погода в Киеве будет облачным. Днем прогнозируется снег, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с.

В столице температура воздуха днем ​​будет достигать 8–10° мороза, по Киевской области ожидается 5–10° ниже нуля.

