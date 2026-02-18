  1. В Украине

Украину накрыл циклон 18 февраля: где ждать снег и гололед

09:24, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Циклон повлечет за собой обильные осадки на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей.
Украину накрыл циклон 18 февраля: где ждать снег и гололед
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 18 февраля, погодные условия в Украине определят южный циклон. Из-за его влияния в южных, восточных и большинстве центральных регионов ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Укргидрометцентре, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Температурные показатели будут колебаться от -3° до +2°. В других областях будет преобладать снег. В то же время, на крайнем западе страны удержится зона повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков там не предполагается.

На большей части территории, за исключением юго-востока, на дорогах будет образовываться новый гололед.

В большинстве регионов дневная температура воздуха будет составлять от -5° до -10°. Несколько теплее будет на севере, где столбики термометров будут показывать от 0° до -5°.

Погода в Киеве будет облачным. Днем прогнозируется снег, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с.

В столице температура воздуха днем ​​будет достигать 8–10° мороза, по Киевской области ожидается 5–10° ниже нуля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Множественное гражданство и госслужба: почему Комитет государственной власти заблокировал правительственный законопроект

Механизмы проверки должностных лиц на принудительность обретения гражданства РФ нуждаются в доработке: отметили эксперты.

Церемонию прощания с военнослужащими, которых суд признал погибшими, планируют закрепить на законодательном уровне

В Украине предлагают ввести отдельный военный прощальный ритуал для защитников, чьи тела не найдены, но которых суд признал умершими.

Средства в конвертах как попытка влияния на судей Шестого апелляционного админсуда: ВРП инициирует проверку

Судьи Шестого апелляционного административного суда Михаил Кобаль, Наталья Бужак и Юрий Черпак пожаловались на попытки влияния в деле о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

Какие штрафы и за какие нарушения готовит работодателям проект Трудового кодекса

Проект Трудового кодекса предусматривает беспрецедентные финансовые санкции для работодателей, в том числе за «теневую» занятость и нарушение требований охраны труда.

Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]