Украину накрыл циклон 18 февраля: где ждать снег и гололед
В среду, 18 февраля, погодные условия в Украине определят южный циклон. Из-за его влияния в южных, восточных и большинстве центральных регионов ожидаются осадки в виде снега и дождя.
Как сообщили в Укргидрометцентре, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Температурные показатели будут колебаться от -3° до +2°. В других областях будет преобладать снег. В то же время, на крайнем западе страны удержится зона повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков там не предполагается.
На большей части территории, за исключением юго-востока, на дорогах будет образовываться новый гололед.
В большинстве регионов дневная температура воздуха будет составлять от -5° до -10°. Несколько теплее будет на севере, где столбики термометров будут показывать от 0° до -5°.
Погода в Киеве будет облачным. Днем прогнозируется снег, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с.
В столице температура воздуха днем будет достигать 8–10° мороза, по Киевской области ожидается 5–10° ниже нуля.
