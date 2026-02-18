На Київщині затримали футболіста Данила Колесника за напад на військовослужбовця ТЦК

На Київщині затримали футболіста після конфлікту у Святопетрівському.

У Київській області правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який під час конфлікту вдарив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався в селі Святопетрівське.

За даними поліції, чоловік побачив, як представники ТЦК перевіряють військово-облікові документи, підійшов до одного з них та спровокував конфлікт. Під час суперечки він вдарив військовослужбовця кулаком в обличчя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

У ході оперативно-розшукових заходів особу чоловіка встановили. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ТЦК заявили, що затриманий чоловік – 24-річний нападник ковалівського «Колоса» Данило Колесник. Відео інциденту він виклав в соцмережі, але згодом видалив та закрив свою сторінку в Instagram.

Як зазначається, після інциденту керівництво футбольного клубу, за який грав чоловік, ухвалило рішення про його звільнення.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

