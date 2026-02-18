  1. В Украине

На Киевщине задержали футболиста Данила Колесника за нападение на военнослужащего ТЦК

10:36, 18 февраля 2026
В Киевской области задержали футболиста после конфликта в Святопетровском.
В Киевской области правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который во время конфликта ударил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел в селе Святопетровское.

По данным полиции, мужчина увидел, как представители ТЦК проверяют военно-учетные документы, подошел к одному из них и спровоцировал конфликт. Во время спора он ударил военнослужащего кулаком в лицо. Потерпевший получил телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины установили. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В ТЦК заявили, что задержанный мужчина – 24-летний нападающий ковалевского «Колоса» Даниил Колесник. Видео инцидента он выложил в соцсети, но позже удалил и закрыл свою страницу в Instagram.

Как отмечается, после инцидента руководство футбольного клуба, за который играл мужчина, приняло решение о его увольнении.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого либо средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

полиция Киевская область ТЦК футбол

