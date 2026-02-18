До Києва прибула місія ЮНЕСКО для оцінки стану Софії Київської та Києво-Печерської лаври

В червні 2025 року Софійський собор зазнав ушкоджень унаслідок обстрілу

До Києва прибула Моніторингова місія ЮНЕСКО за участі Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS). Делегація буде оцінуювати стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини — Національний заповідник «Софія Київська» та Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», а також прилеглих монастирських споруд.

Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Під час візиту представники ЮНЕСКО обговорили з українською стороною поточний стан території, виклики щодо збереження історичного середовища та можливі кроки з удосконалення режимів використання буферної зони відповідно до міжнародних зобов’язань України.

У межах моніторингу делегація оглянула низку об’єктів, зокрема:

будівлю на розі вул. Софіївської, 20/21 та вул. Володимирської, 21/20, якій минулого року присвоїли статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини та яку внесли до реєстру памʼяток;

будівлю на вул. Олеся Гончара, 17/23, на якій, відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, запропоновано здійснити демонтаж надбудованих поверхів із приведенням висоти будівлі до параметрів сусідньої історичної забудови;

будівлю на вул. Великій Житомирській, 32 (так званий будинок зі зміями та каштанами), що знаходиться в процесі реставрації;

частину Пейзажної алеї.

«Буферна зона Софії Київської та Києво-Печерської лаври – це простір відповідальності. Це спеціально визначена охоронна територія навколо двох об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що оберігає їх від хаотичної забудови, нав’язливої реклами та інших загроз. Вона зберігає історичний ландшафт серця Києва – від Хрещатика й Майдану до Андріївського узвозу, Володимирської гірки, дніпровських схилів і Парку Слави. Завдяки статусу обʼєктів світової спадщини ці святині мають міжнародний захист від руйнівних втручань. Це не лише надбання України – це частина спадщини всього цивілізованого світу, яка особливо потребує посиленої уваги під час війни», – зазначила директорка Департаменту Марина Соловйова.

10 червня 2025 року Софійський собор зазнав ушкоджень унаслідок обстрілу. Відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ICOMOS має провести оцінку стану збереження пам’ятки та факторів впливу на неї для подальшого планування заходів із її охорони.

