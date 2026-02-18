  1. В Украине

В Киев прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки состояния Софии Киевской и Киево-Печерской лавры

22:00, 18 февраля 2026
В июне 2025 года Софийский собор получил повреждения в результате обстрела.
В Киев прибыла Мониторинговая миссия ЮНЕСКО при участии Международного совета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS). Делегация будет оценивать состояние сохранности объектов всемирного наследия — Национального заповедника «София Киевская» и Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», а также прилегающих монастырских сооружений.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

Во время визита представители ЮНЕСКО обсудили с украинской стороной текущее состояние территории, вызовы в сфере сохранения исторической среды и возможные шаги по совершенствованию режимов использования буферной зоны в соответствии с международными обязательствами Украины.

В рамках мониторинга делегация осмотрела ряд объектов, в частности:

  • здание на углу ул. Софиевской, 20/21 и ул. Владимирской, 21/20, которому в прошлом году присвоили статус вновь выявленного объекта культурного наследия и внесли в реестр памятников;
  • здание на ул. Олеся Гончара, 17/23, на котором, согласно рекомендациям ЮНЕСКО, предложено демонтировать надстроенные этажи с приведением высоты здания к параметрам соседней исторической застройки;
  • здание на ул. Большой Житомирской, 32 (так называемый дом со змеями и каштанами), находящееся в процессе реставрации;
  • часть Пейзажной аллеи.

«Буферная зона Софии Киевской и Киево-Печерской лавры — это пространство ответственности. Это специально определенная охранная территория вокруг двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которая защищает их от хаотичной застройки, навязчивой рекламы и других угроз. Она сохраняет исторический ландшафт сердца Киева — от Крещатика и Майдана до Андреевского спуска, Владимирской горки, днепровских склонов и Парка Славы. Благодаря статусу объектов всемирного наследия эти святыни имеют международную защиту от разрушительных вмешательств. Это не только достояние Украины — это часть наследия всего цивилизованного мира, которая особенно нуждается в усиленном внимании во время войны», — отметила директор Департамента Марина Соловьева.

10 июня 2025 года Софийский собор получил повреждения в результате обстрела. В соответствии с решением Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, ICOMOS должен провести оценку состояния сохранности памятника и факторов влияния на него для дальнейшего планирования мер по его охране.

Киев ЮНЕСКО

