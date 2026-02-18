  1. В Україні

У Дніпрі лікарі мали виправити перелом дитині, а оперували іншу руку

17:29, 18 лютого 2026
Лікарі прооперували здорову руку хлопчика, завдавши йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Фото: pgo_gov_ua
У Дніпрі двом лікарям-травматологам повідомили про підозру через проведення операції дитині без належних медичних підстав. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2022 року мати привела сина до лікарні з переломом правої руки. Після рентгену хлопчику наклали гіпс та призначили повторний огляд через місяць.

Під час контрольного обстеження медики заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на проведенні операції. 1 листопада 2022 року ті самі лікарі виконали хірургічне втручання, однак через недбалість прооперували здорову руку, фактично зламавши її.

У післяопераційній палаті мати одразу помітила, що втручання проведене не на тій руці. Родина перевезла дитину до іншого медзакладу, де хлопчику надали необхідну допомогу та організували реабілітацію.

Судово-медична експертиза встановила, що медичних підстав для проведення операції не було. Унаслідок порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра лікарям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

прокуратура діти Дніпро офіс генерального прокурора медицина

