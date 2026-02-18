В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, а оперировали другую руку

Врачи прооперировали здоровую руку мальчика, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести.

В Днепре двум врачам-травматологам сообщили о подозрении в связи с проведением операции ребенку без надлежащих медицинских оснований. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре 2022 года мать привела сына в больницу с переломом правой руки. После рентгена мальчику наложили гипс и назначили повторный осмотр через месяц.

Во время контрольного обследования медики заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на проведении операции. 1 ноября 2022 года те же врачи выполнили хирургическое вмешательство, однако по халатности прооперировали здоровую руку, фактически сломав ее.

В послеоперационной палате мать сразу заметила, что вмешательство проведено не на той руке. Семья перевезла ребенка в другое медучреждение, где мальчику оказали необходимую помощь и организовали реабилитацию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что медицинских оснований для проведения операции не было. В результате нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести.

Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры Днепра врачам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

