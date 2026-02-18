  1. В Україні

Відстрочка від мобілізації для звільнених з полону – правила оформлення та автоматичного продовження

20:10, 18 лютого 2026
Українцям достатньо одного звернення до ЦНАПу, щоб відстрочка надалі продовжувалася автоматично.
Громадянам України, які повертаються з полону, тепер достатньо один раз звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для оформлення відстрочки від мобілізації. Після цього вона автоматично продовжуватиметься кожні 90 днів. Про це повідомили в Міноборони.

Міністерство оборони наголошує, що з 1 листопада 2025 року порядок оформлення відстрочки спрощено. Відповідно до змін у постанові Кабінету Міністрів № 560, повторні заяви та додаткові візити до установ у більшості випадків не потрібні.

Хто має право на автоматичне продовження

Право на автопродовження відстрочки мають:

  • особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військовослужбовці, звільнені з полону.

Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних зазначено правильний строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення (наприклад, 30 березня), автоматичне продовження не відбудеться після цієї дати.

Якщо ж у даних зазначено строк «до завершення мобілізації» (відображається у застосунку Резерв+), відстрочка автоматично оновлюється ще на 90 днів під час чергового продовження.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Причиною може бути некоректна або неактуальна інформація в обліку. У такому випадку необхідно оновити дані або звернутися до ЦНАП із відповідними документами. Звертатися можна до будь-якого зручного ЦНАП, незалежно від місця реєстрації.

Підтвердження відстрочки

Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку Резерв+. Паперові довідки з печаткою більше не видаються.

Якщо немає доступу до смартфона, документ можна сформувати та роздрукувати через:

  • застосунок Резерв+;
  • портал Дія;
  • звернення до територіального ТЦК та СП або до ЦНАП.

військові полонені полон Міноборони мобілізація відстрочка обмін полоненими

